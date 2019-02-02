محكمة تايلاندية وافقت على تسليم حكيم العريبي إلى البحرين

محكمة تايلاندية وافقت على تسليم “العريبي” إلى البحرين

وافقت المحكمة الجنائية في العاصمة التايلاندية بانكوك، على تسليم لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، إلى سلطات بلاده بناء على طلب من الأخيرة، وفق إعلام تايلاندي.



واعتقلت السلطات التايلاندية العريبي (25 عاما)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بموجب إشعار من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، عند وصوله تايلاند رفقة زوجته لقضاء شهر العسل.



وفي 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن “العريبي” 10 سنوات، بتهمة “تخريب قسم شرطة”، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب البحريني.



والجمعة، قالت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية (خاصة)، إن “المحكمة الجنائية قبلت طلب النظر في ترحيل العريبي، والذي أرسلته البحرين إلى السلطات التايلاندية في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي”.



من جهتها، شددت نهاهاسيري بيرغمان، محامية “العريبي” على أنها ستتصدى لطلب التسليم “عبر حجج قوية”، وفق المصدر ذاته.

والإثنين، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إنها تجري حاليا “إجراءات قانونية” لاسترداد حكيم العريبي، المحتجز في تايلاند.



وطلب اللاعب البحريني اللجوء لدى أستراليا، عقب إعلانه التعرض للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.



والعام الماضي، منحت أستراليا صفة “لاجئ سياسي” إلى “العريبي” الذي كان لاعبا بالمنتخب الوطني البحريني، ومنتقدا للأسرة الحاكمة في البحرين.

الأناضول