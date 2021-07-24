"حلال".. منظمة الصحة تفتي بإباحة مطاعيم كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن المطاعيم المضادة لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا "حلال".

وقالت المنظمة ان المطاعيم المضادة لكوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا "لا تحتوي منتجات حيوانية من أي نوع"، مضيفة ان "المجمع الفقهي الطبي قد أفتى بأـن المطاعيم مباحة وفقا للشريعة" الاسلامية.

وكان قد ثار لغط اواخر العام الماضي حول مشروعية اللقاحات بعدما تحدثت تقارير عن احتواء بعضها على مشتقات من الخنزير، ما دفع بالكثيرين الى التردد في اخذها.



ومبكرا ايضا تصدت دور الفتوى في العالم الاسلامي، ومن بينها دار الإفتاء المصرية، لهذه المسألة واصدرت جميعها فتوى تبين مشروعية اخذ اللقاحات.

وقال خالد عمران، أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية في تصريحات لقناة المحور في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان "المتخذ أحيانا من الخنزير يعالج معالجات كيميائية ويحصل له ما يسمى بالفقه الإسلامي الموروث من القديم ما يسمى بالاستحالة.."

وأضاف عمران "تتحول هويته وحقيقته الكيميائية من هذه الحالة إلى حالة أخرى وبالتالي يخرج عن الحكم بالتحريم أو النجاسة التي كان فيها، وهذا الأمر أسهم في حل الكثير من المشكلات من قبل فهناك الكثير من الأدوية.."

وقال ان "هناك شيء اسمه الاستحالة وهذه الأدوية وما يطرح من مشتقات في هذه الأدوية هذا استحالة يعني تغير يعني تحول من حقيقته التي كان عليها إلى شيء آخر وهذا لا يأخذ نفس حكم ما كان عليه في الخنزير وإنما هو تحول من حال الحرمة إلى حال الحل ومن حال النجاسة إلى حالة الطهارة.."