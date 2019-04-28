حلفاء واشنطن "مستاؤون" من قرارها بشأن النفط الايراني

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد أن حلفاء الولايات المتحدة "مستاؤون" من القرار الاميركي بإنهاء استثناءات كانت تتيح لثماني دول شراء النفط الايراني.

وابتداء من الثاني من ايار/مايو فإن هذه الدول (الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان) ستكون عرضة لعقوبات أميركية اذا استمرت في شراء نفط ايران.

وقال جواد ظريف في مقابلة مع قناة فوكس الاميركية "إن حلفاء الولايات المتحدة مستاؤون (..) ويقولون أنهم سيجدون وسائل لمقاومتها"، مشيرا الى الصين وروسيا وتركيا وفرنسا ضمن "المستائين".

وأضاف "لا أحد يعجبه أن تفرض الولايات المتحدة ارادتها على باقي المجتمع الدولي. هذا هو الإملاء".

ورد مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الاحد على القناة ذاتها قائلا "نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع كافة حلفائنا الاوروبيين، وأعتقد ان بصيص الخلاف الذي يشير اليه (ظريف) لا يوجد حقيقة الا في خياله" معتبرا ان أوروبا "هي المنطقة المهددة أكثر من غيرها في الوقت الحاضر بالقدرات الصاروخية لايران".

وكانت الصين وتركيا احتجتا قبل أيام على "العقوبات الاحادية" التي أعلنتها واشنطن الاثنين.

وقال بولتون "ان شركات صينية كان تستورد النفط الايراني اعلنت أنها ستتوقف عن ذلك" مضيفا انه "عرض بوضوح موقف" واشنطن بهذا الصدد أثناء اجتماع عقده في بداية الشهر مع وزير الخارجية التركي.

وأعادت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 فرض عقوباتها الاقتصادية على طهران وعلى كل الدول التي لا تحترم عقوباتها وذلك بعد انسحابها من الاتفاق الدولي مع ايران الموقع في 2015.

وتهدف هذه الحملة حسب الولايات المتحدة، الى انهاء "الانشطة المزعزعة للاستقرار" التي تقول ان طهران تقوم بها في الشرق الاوسط.

وعلق جواد ظريف عبر فوكس قائلا "ان سعي الرئيس ترامب لممارسة ضغط اقصى على ايران لتركيعها واخضاعها، محكوم عليه بالفشل".

