حلف الأطلسي يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان، إن جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان يوم الأربعاء، بينما تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 18 عاما عبر المفاوضات.

ولم تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل وحجبت اسمي القتيلين لحين إبلاغ ذويهما.

ويرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان إلى 14 على الأقل خلال هذا العام.

ويرابط نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في إطار مهمة حلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم النصح لها ولتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الدور العسكري الأمريكي في أفغانستان تحول أساسا إلى قوة شرطة “سخيفة” وذلك في دلالة على أنه مستعد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد 18 عاما من الحرب.

وعبر ترامب عن استعداده لسحب بعض القوات الأمريكية من هناك، لكنه قال إنه يتعين بقاء البعض لضمان وجود عناصر مخابرات أمريكية على الأرض.

ويثير أي انسحاب للقوات الأمريكية المخاوف داخل الجيش الأمريكي وبين بعض المشرعين من أن تنزلق أفغانستان إلى حرب أهلية جديدة قد تشهد عودة حكم طالبان وتوفير ملاذ لتنظيم القاعدة وغيره من المنظمات المتشددة يمكن من خلاله توسيع نطاق الهجمات والتآمر على شن هجمات جديدة على أهداف للولايات المتحدة وحلفائها.(رويترز)