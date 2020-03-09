حليف أردوغان السابق يعلن تأسيس حزب جديد

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان أنه سيقدم، اليوم الاثنين، طلبا لإنشاء حزب سياسي، بعد 8 أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان

وقال: "سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه يوم الأربعاء"، مضيفا أن أنصاره سيقدمون إلى وزارة الداخلية اليوم الاثنين طلبا رسميا لتأسيس الحزب.

وأعلن باباجان في يوليو الماضي استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب " خلافات عميقة" حول توجهات الحزب، فيما يُنظر إلى تحركه لتأسيس حزب جديد على أنه خطوة قد تقوض الدعم للحزب الحاكم.

وكان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية، وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.

ونالت المصاعب الاقتصادية في أعقاب أزمة العملة في 2018 من قاعدة التأييد لأردوغان، فيما يرى مراقبون أن أي تآكل في قاعدة الحزب - حتى ببضع نقاط مئوية قليلة- من شأنه أن يضر حزب العدالة والتنمية الذي بات يتعين عليه بالفعل الاعتماد على تحالف مع القوميين لضمان الأغلبية البرلمانية.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، قد أسس في ديسمبر المنصرم "حزب المستقبل" لمنافسة حزب العدالة والتنمية.