حل مجلس الامة الكويتي والدعوة لانتخابات برلمانية

امر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة من دون ان يعلن عن تاريخ محدد

وقال الشيخ مشعل الاحمد في كلمة نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بثتها وسائل الاعلام الرسمية الكويتية ان هذا القرار ياتي استناداً للمادة 107 من الدستور "يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنون مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين، باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره».

واشار الى ضرورة العودة الى الدستور والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.

وفي 19 اذار الماضي أبطلت محكمة الكويت الدستورية الانتخابات التي جرت في العام 2022 وأعادت مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم

وقضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان انتخابات مجلس الأمة في العام 2022، مما يعني بطلان المجلس الحالي وبطلان حل المجلس السابق حيث ينص الحكم على أن المحكمة قضت بإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس برمتها معلنة عن عدم صحة من أعلن فوزهم .

كما نص قرار المحكمة على عودة المجلس المنحل إلى سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم وكأن الحل لم يكن.

وأسدلت المحكمة بقرارها الأخير على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة في العام 2022، وعددها 35 طعنا .

وتحرك العام الماضي ولي العهد الكويتي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة..