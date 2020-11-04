حمار وفيل: قصة شعارات انتخابات أمريكا

خلال السباقات الانتخابية ننتبه لاستخدام الأحزاب لشعارات غريبة لتمثلهم، والتي قد لا نجد علاقة مباشرة بينها وبين طرح الحزب، لكن لا بد أن يكون هناك قصص وراء اختيار الشعارات المتداولة. ولعل من أكثر الشعارات لفتاً للأنظار هو الحمار الذي يعتمده الحزب الديمقراطي الأمريكي، والفيل الذي يمثّل الحزب الجمهوري، فما القصة وراءهما؟

يسيطر الشعاران على المشهد السياسي في الولايات المتحدة منذ القرن الـ 19؛ فالفيل الذي يميز الجمهوريين، استخدم في منشورات الدعاية الانتخابية لأبراهام لينكولن التي أصدرتها صحيفة "فاذر أبراهام" الموالية له، لكن ليس كشعار معتمد رسمياً من الحزب وفق تقرير لموقع الخليج اونلاين

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وبعد سنوات، استخدم على يد رسام الكاريكاتير السياسي المشهور توماس ناست عام 1874، ونشره في صحيفة هاربر الأسبوعية، ومن ثم تكرر استخدام الفيل في الصحف الأمريكية على يد رسامين آخرين عندما أرادوا الإشارة إلى الجمهوريين، وعلى الرغم من أن الشعار لم يكن معتمداً رسمياً أيضاً، فإنه مع اقتراب كل انتخابات كان الفيل يفقد أي معنى "حيواني" له ويتحول لشعار سياسي متفق عليه، وهنا يذكر أنه حتى في بداية القرن الـ 20 استخدم الحزب أيضاً شعار النسر في ولايات مثل إنديانا وأوهايو، وذلك مقابل شعار الديك الذي استخدمه الحزب الديمقراطي في تلك الولايات.

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ولم يتضح المنطق وراء اختيار ناست للفيل ممثلاً عن الجمهوريين، إلا أن من المحتمل أن يكون الاختيار وقع بسبب ما يمثله الفيل بحجمه الكبير من قوة وتأثير، على الرغم من أنه قد يكون خطراً إذا خاف. وبغض النظر عن السبب الأساسي الذي دفع الرسام لاختيار الفيل، إلا أنه استطاع تحويله إلى أمر واقع، وشعار ثابت لقرون!

وعن اختيار الحمار شعاراً للحزب الديمقراطي، فهو كذلك تعزز عن طريق الرسوم الكاريكاتيرية في الصحافة الأمريكية، لكن اختيار الحمار شعاراً للحزب الديمقراطي بدأ عند ترشح أندريو جاكسون لأول مرة للرئاسة الأمريكية؛ من أجل كسر هيمنة الحزب الجمهوري على الحكم، وهو ما أثار سخرية منافسيه، الذين اعتبروا الحمار مخلوقاً يعبر عن الغباء والكسل والبلادة، ومن ثم نعتوا جاكسون بأنه "حمار".

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إلا أن جاكسون اختار استخدام وصف منافسيه له بأنه "حمار" بشكل إيجابي، فاعتمد رمز الحمار القوي والفخور بنفسه شعاراً لحملته الانتخابية، وسوّق لذلك بأن الحمار يمثل الحزب "الشعبوي" الأقرب من الناس وهمومها، بينما الفيل يمثل النخبة السياسية التي لا تهتم إلا بمصالح الأثرياء.

وفي عام 1870 أصبح الحمار الشعار الرسمي للحزب الديمقراطي الأمريكي، وذلك بعد أن نشر نفس الرسام (ناست) كاريكاتيراً حول السباق الانتخابي يظهر فيه الحمار أسود اللون يتبارز مع الفيل الجمهوري الخائف، وعليه أصبح الحمار مدعاة فخر للحزب الديمقراطي، وقاموا بتنظيم مسابقات لاختيار الشعارات الأنسب لتوضع كتعليق على صورته. وعلى الرغم من قوة الفيل الجمهوري وكبر حجمه، فإن الحمار الديمقراطي استطاع أن يقود البيت الأبيض أكثر من 6 مرات.