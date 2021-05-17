"حماس": "إسرائيل" سترضخ لشروطنا.. وفصائل عراقية تتواصل مع المقاومة

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "إسرائيل تماطل وتتردد في الرضوخ لشروط المقاومة وتحقيق التهدئة، لكنها سترضخ في النهاية شاءت أم أبت"

وأضاف القانوع، اليوم الاثنين، أن "مهاجمة عشرات الطائرات في كل ليلة لأهداف مدنية وخدمية جرائم ضد الإنسانية، تعكس همجية إسرائيل ووحشيتها"، مشيرا إلى أن "الحديث عن مراحل للاحتلال الصهيوني في عدوانه على شعبنا بمثابة بيع وهم للمجتمع الصهيوني".

وأكد على أن بنيامين نتنياهو "واهم إن أقنع نفسه بإضعاف المقاومة وقدراتها، واستهداف جيشه للبنية التحتية والطرقات والبيوت يعبر عن عجز حقيقي أمام ضربات المقاومة".

وقال : "الاحتلال الصهيوني يماطل ويتردد في الرضوخ لشروط المقاومة وتحقيق التهدئة في محاولة لنيل صورة ومشهد موهوم للتغطية على فشله

الفصائل الشيعية العراقية

من جهة أخرى كشف مصدر عراقي، اليوم الاثنين، أن فصائل عراقية مسلحة، سترسل "خبراء" منها إلى غزة لمساعدة الفصائل الفلسطينية في الحرب مع إسرائيل.

وقال المصدر، إن "بعض فصائل النخبة في العراق، وهي معروفة باسم (الفصائل الشيعية) تتواصل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني لتنسيق إرسال الخبراء والمساعدات إلى غزة".

وأضاف، أن "الحديث عن إرسال مقاتلين، لم يتأكد حتى الآن، لكن هناك استعدادات لبعض الفصائل، خاصة تلك المتواجدة في سوريا".

وقبل أيام، أعلن الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، أن "أیدي المقاومة" العراقية تطال عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أبدى الاستعداد للتعاون مع "المقاومة" الفلسطينية