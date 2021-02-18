حماس: إسرائيل لن تستعيد جنودها الأسرى إلا بصفقة تبادل

تحتجز حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

قالت حركة حماس الخميس، إن إسرائيل “لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم، ردا على تصريحات بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن جنوده المحتجزين لدى كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس بقطاع غزة.

وقال قاسم: “نحن نقول إن كل المنظومة الصهيونية لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية بمفاوضات غير مباشرة”.

وأضاف أن “التجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إن تل أبيب لن تسمح بأي تقدم حقيقي وطويل المدى في قطاع غزة حتى استعادة الأسرى الإسرائيليين هناك”.

جاءت تصريحات غانتس خلال إحياء مراسم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين لا تعرف إسرائيل مصيرهم على وجه الدقة، حسب صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة.

وتحتجز كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

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