حماس: استقالة ليبرمان “انتصارا سياسيا” لغزة

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستعمرات "الاسرائيلية"/ أرشيفية

أعلنت حركة حماس الاربعاء، أن استقالة وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تشكل “انتصارا سياسيا” لغزة التي “نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية” في اسرائيل كما قالت في بيان.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس في بيان مقتضب، إن “استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية”. وكان ليبرمان أعلن ظهر الأربعاء استقالته رفضا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مطالبا بانتخابات مبكرة في اسرائيل.