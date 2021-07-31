حماس: استمرار واشنطن بتسليح إسرائيل يزيد من إرهابها

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس أن قرار الولايات المتحدة بتقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان الصهيوني يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب أرضه.

وبين قاسم في بيان ان استمرار الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا”.

وأوضح أن هذا السلوك يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على بيع 18 طائرة هليكوبتر “سي.إتش-53 كيه” لإسرائيل، بموجب صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة، بحسب البيان، “محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا”.

وقال البيان: “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس”.

ورغم موافقة الخارجية الأمريكية، إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو/أيار الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وآنذاك، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات”.

ووفقا للمصادر ذاتها، تم إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في الخامس من مايو الماضي.