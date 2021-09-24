حماس: الاصول المصادر في السودان تعود لمستثمرين فلسطينيين لا علاقة لهم بالحركة

نفت حركة حماس الفلسطينية الجمعة، وجود اي أصول لها في السودان او مصادرتها من قبل السلطات هناك كما ذكر تقرير لوكالة انباء رويترز الخميس.

وقالت حماس في بيان ان الأصول المذكورة في التقرير تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان والمتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم وشركاتهم التي أسسوها بطريقة قانونية وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها.

كما أكدت على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني واستذكرت المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة.

وقالت الحركة إنها تأمل "بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية".

والخميس، أفادت وكالة "رويترز"، أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة "حماس" على أراضي السودان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن السلطات السودانية "تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها".

وبحسب الوكالة، فقد تضمنت "أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ما أوردته الوكالة.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.