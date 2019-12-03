حماس: المستشفى الميداني يستهدف التخفيف من معاناة مرضي غزة

افتى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن المستشفى الذي يجري إقامته شمال قطاع غزة، جاء ضمن إجراءات إيجاد حلول لمرضى قطاع غزة و أزمة القطاع الصحي المتفاقمة،بواسطة الجهود الأممية والمصرية والقطرية، التي ما زالت حاضرة في سياق إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المرضى و أهل غزة المحاصرين.

وتنتقد حماس المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية وتعتبر التعاون والتنسيق لمرور قوافل الاغاثة والمساعدات وسفر المرضى خيانة تعاير فيها السلطة الوطنية الفلسطينية

واضاف برهوم، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء،أن معاناة أهلنا في قطاع غزة وبما فيهم المرضى والمصابين، التي تفاقمت وبشكل كبير، وما حصل من فقدان الأمن الصحي للمواطن ،هو بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة أولا وإجراءات أبو مازن العقابية المفروضة على القطاع ثانيا وتخلي حكومته عن واجباتها تجاههم.

وأشار إلى أن الواجب الوطني والأخلاقي والقيمي والإنساني تطلب من كل مكونات شعبنا وفصائله الغيورة على مصلحته بذل كل جهد من أجل تخفيف هذه المعاناة فهذا واجب الجميع.

وتابع: “توفير الأمان الصحي وتخفيف معاناة المرضى والمصابين في غزة يعني توفير وإدخال كل ما يلزم من الأدوية والمعدات والطواقم الطبية وإقامة المستشفيات الميدانية لأغراض صحية إنسانية بحتة، وبما فيها المستشفى الذي يجري إقامته على الأراضي الشمالية للقطاع والذي جاء ضمن إجراءات إيجاد حلول لمرضى قطاع غزة و أزمة القطاع الصحي المتفاقمة، حيث كانت الوساطة والجهود الاممية والمصرية والقطرية وما زالت حاضرة في سياق إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المرضى و أهل غزة المحاصرين.

وشدد برهوم على أن حركة حماس ومعها كل القوى والفصائل الغيورة على مصلحة هذا الشعب الذين تحملوا المسؤولية الوطنية والتاريخية ،وتصدوا لكل المؤامرات والمخططات التي تستهدف غزة لن تتردد لحظة واحدة في بذل كل جهد، والعمل بكل السبل لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني، وإنهاء حصار غزة والتخفيف من معاناة المرضى، واتخاذ القرار الجريئ والمسؤول في حال تعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن الفلسطيني.