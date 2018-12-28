حماس: مهتمتنا الوطنية والأخلاقية حماية شعبنا الفلسطيني والدفاع عنه وكسر معادلات العدو

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "لن تصمت" على استمرار جرائم قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها فوزير برهوم، أن "الحصار ما زال قائما، والعدو يتباطأ في تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر، ويراهن على حرق الوقت لصالحه".

ونوه في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الاحتلال بدلا من الالتزام بالتفاهمات التي التزمت بها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تقود هذا الحراك الشعبي، تجرأ على المتظاهرين السلميين البعيدين مئات الأمتار عن السلك الفاصل لحدود غزة عن العدو".

وأضاف: "لقد ارتكب الاحتلال جرائم واضحة بقتل العديد من المشاركين بدم بارد، وجرح الكثير منهم"، في الجمعة التاسعة والثلاثين لمسيرة العودة، حيث استشهد 4 شبان فلسطينيين.

وفي ظل استمرار انتهاكات قوات الاحتلال، شدد برهوم على أنه "لا يمكن لفصائل المقاومة أن تبقى صامتة إزاء هذه الجرائم والانتهاكات"، مؤكدا أن "مهمتها الوطنية والأخلاقية حماية شعبنا الفلسطيني، والدفاع عنه، وكسر معادلات العدو".

وأوضح أن "مسيرات العودة هي ثورة شعب وطنية سلمية شعبية؛ للتعبير عن حالة الغضب العارم تجاه العدو الصهيوني، المحاصر الرئيس لقطاع غزة، عندما صم العالم أجمع أذنيه عما يجري في غزة من جرائم ضد الإنسانية بسبب هذا الحصار، ولم يستجيبوا للنداءات الشعبية والوطنية والحقوقية المطالبة بإنهاء الحصار والعيش بكرامة".

ولفت المتحدث باسم "حماس"، إلى أن "كل مكونات شعبنا الفلسطيني حذرت من تداعيات انفجار الأوضاع في غزة في وجه العدو الصهيوني".