حماس: ايران داعم حقيقي لفلسطين

القيادي في حركة حماس محمود الزهار

اعتبر القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي “الداعم الحقيقي لفلسطين”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد في طهران لوفد من حركة حماس يرأسه الزهار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن ظريف القول إن “دعم فلسطين من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية”، مضيفا أنه “من المؤسف أن يتم التصدي للمقاومة من داخل العالم الإسلامي”.

وقال إن “دعم فلسطين يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل في أن تعود بعض الدول الإسلامية التي تعلق آمالا على دعم الصهاينة وأمريكا إلى حضن العالم الإسلامي، ويعلموا أن الصهاينة لا يمكن أن يكونوا أصدقاء وشركاء يمكن التعويل عليهم”.

من جانبه، أعرب الزهار عن أمله “في أن ينتهي المشروع الصهيوني قريبا من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني ودعم العالم الإسلامي”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين حماس وإيران كانت قد شهدت فتورا في السنوات الماضية على خلفية موقف الحركة المتحفظ من الأزمة السورية.

وأعلنت حماس في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أن إيران تبنت تقديم دعم مالي لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين يسقطون في مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وثمنت الحركة موقف طهران إزاء “القضية الفلسطينية ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.