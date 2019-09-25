حماس تؤكد: اميركا تقيم مشفى ميداني في غزة

أكدت حركة حماس أن الموافقة على إنشاء المستشفى الأمريكي الميداني في شمال قطاع غزة، جاءت خدمة للشعب الفلسطيني، وليس لها أي دلالات سياسية.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “المستشفى ستبقى تحت المتابعة من جميع فصائل شعبنا في القطاع لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية”، منوهةً إلى أن قرار بقاء المستشفى هو قرار وطني تقرره الفصائل الفلسطينية وفقاً لتقييمها المستمر.

وأضافت: “نظراً لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أزمات صحية خانقة أضعفت القدرة على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لشعبنا وخاصة للأمراض الخطيرة المعقدة، بسبب الحصار والإجراءات الظالمة للسلطة في رام الله على غزة، وأمام المطالب التي قدمتها الفصائل للوسطاء للضغط على الاحتلال، فقد تم الاتفاق على إنجازات تتعلق بالقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية والارتفاع بالقدرة على تحسين الخدمات الصحية، كجزء من إجراءات كسر الحصار بما فيها إنشاء مستشفى متنقل لتقديم خدمات طبية لأخطر الأمراض التي يعاني منها أهلنا وخاصة مرضى السرطان”.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على إقامة المستشفى الدولي بتمويل مؤسسة أمريكية كانت موجودة في دول أخرى تعاني أزمات صحية، وقد تم الشروع بإقامة المستشفى في شمال القطاع لتسهيل حركة العاملين فيها للدخول والخروج داخل الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق بين المستشفى وبين وزارة الصحة وبين جهات الاختصاص، مذكرةً بأن هناك مستشفيات ميدانية تعمل الآن أو عملت سابقا في قطاع غزة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين على غرار المستشفى الأردني والمغربي والإماراتي.

يشار الى أن تسع شاحنات دخلت إلى قطاع غزة أمس الثلاثاء عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بمعدات لإنشاء المستشفى الميداني الدولي شمال القطاع.