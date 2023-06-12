حماس تبيع ايران بـ امتار اضافية للصيد البحري وميناء مصري لغزة

البوابة: خاص

بوعود اسرائيلية ومصرية، وبجرة قلم تخلت حركة حماس بشكل غير مباشر عن التحالف مع ايران وفضت ما سمي بـ وحدة الساحات وفق ما اكدت تسريبات عن انتهاء اجتماع القاهرة الذي تقاطرت اليه كافه قيادات حماس العليا من فنادق قطر وتركيا ، بالاضافة الى القيادات البارزة لحركة الجهاد الاسلامي.

اتفاق تاريخي: حماس تبيع ايران لـ اسرائيل ومصر

عدة مصادر وتقارير اشارت الى ان المباحثات التي جرت برعاية مصرية، انتهب بالموافقة على هدنة طويلة في قطاع غزة، اعتمادا على وقف اطلاق النار بشكل كامل من القطاع باتجاه "اسرائيل" ، مقابل ذلك فان اسرائيل ستكافئ حركة حماس بمادرات حسن نية وبعدة اجراءات اقتصادية تنعش فيها خزينتها.

حماس "انتزعت" من اسرائيل موافقة على دخول الصيادين الفلسطينيين الى عمق 20 ميلا بحريا من دون ان تعترضهم قوات الاحتلال، كما سيتم ادخال بضائع وسلع اضافية الى قطاع غزة كانت اسرائيل قد منعت ادخالها الى حماس في السابق.

واستعدت اسرائيل بخفض اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة الغربية الا في حال وجود خطر امني اسرائيلي او ما يسمى بقنابل موقوته ضد الامن الاسرائيلي، وهي ذريعة اسرائيلية قائمة دوما لاقتحام المدن الفلسطينية.

بالنسبة لمصر فانها ستقدم ميناء العريش، الذي سيخضع لسيطرة فلسطينية مصرية، سيتم تصدير البضائع من قطاع غزة الى الدول العربية والاجنبية عبر هذا الميناء، كما ستفتح مصر معبر رفح على مصرعيه امام البضائع الخارجة والداخلة الى غزة.

اسرائيل تكافئ حماس مقابل خدمات بضوابط مشددة

وفق المصادر فان اسرائيل وافقت مباشرة على تلك الطلبات وفي نيتها تحقيق جملة من الاهداف، اهمها تحييد جبهة غزة وتفكيك مشروع ايران المسمى "توحيد الساحات" وهو مصطلح اطلق بعد الهجمات التي تعرضت لها اسرائيل في وقت شبه متزامن من الجنوب اللبناني وغزة وسورية، وشكل انذارا ايرانيا لاسرائيل واشاره بان الاعتداء على ايا من حلفاء ايران سيواجه بهجوم من كافة الجبهات.

الولايات المتحدة اضعفت الموقف الايراني

الولايات المتحدة مارست ضغوطا على مصر واسرائيل لتوليد هذا الاتفاق، الذي لن يخرج الى حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة بل بحاجة الى خطوات بناء الثقة بين حماس واسرائيل، مثل فرض حالة الهدوء في الضفة الغربية، والبدء بادخال البضائع الى القطاع.

واشنطن مشغولة حاليا في عدة امور وغير متفرغه لمنطقة الشرق الاوسط وخاصة الوضع الفلسطيني، وتركز اهتمامها الى جانب الصراع مع روسيا والصين، على الملف الايراني، الذي تريد اضعافه

ضمانات مصرية لتثبيت هدنة حماس - اسرائيل

يشار الى ان هدنة طويلة المدى طالما ابرمت الا انها نقضت بحروب مدمره، لكن مصر تعهدت بعدم القيام بعمليات اغتيال وتصفيه لقادة الجهاد الاسلامي، الا "في الحالات الضرورية" عندما يكون هناك تهديد امني على اسرائيل ، كما كان لهجوم العوجا الذي نفذه الجندي المصري محمد صلاح وقتل فيه 3 جنود اسرائيليين اثرا في الاتفاق، حيث ان مصر ترى ضرورة مشاركة حماس في حماية الحدود وتقديم خدمة لمصر واسرائيل ايضا.