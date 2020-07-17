حماس تتهم "غوغل" و"أبل" بالانحياز لاسرائيل بعد شطب فلسطين من خرائطهما

اتهمت حركة حماس الجمعة، شركتي “غوغل” و”أبل” الأميركيتين بشطب بالانحاياز لاسرائيل بعد شطبهما فلسطين من خرائطهما الدولية.

وقال المتحدث باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إن هذه “الخطوة تشكل انحيازا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية”.

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية “سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية”.

وأردف: “هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية”.

والخميس، كشف موقع “AS-Source News” الخاص بالأخبار العسكرية في الشرق الأوسط وأمريكا وروسيا، قيام “غوغل” و”أبل” بشطب فلسطين من خرائطهما.

وأوضح الموقع عبر حسابه على “تويتر” أنه مقابل خطوة الشركتين الأمريكيتين، حافظ محرك البحث الروسي “ياندكس” على ظهور فلسطين في خرائطه.

كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة “غوغل” و”أبل”.

