حماس تخفف من مسيرات العودة مقابل الاموال القطرية

السماح بإدخال المنحة القطرية بشكل منتظم سيما المتعلقة بالموظفين والشرائح المهمشة

افادت مصادر متطابقة ان حماس ابلغت الوفد الامني المصري موافقتها على العرض الاسرائيلي بضمانة القاهرة

وقد وافقت حماس على وقف عمليات الإرباك الليلي ووقف إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية والحفاظ على سلمية فعالية إحياء ذكري يوم الأرض والمنوي إحيائها السبت الموافق 30/3/2019 شرق القطاع ...

مقابل ذلك قالت المصادر ان اسرائيل ستقوم بعدة خطوات اهمهاالسماح بإدخال كميات وفيرة وكبيرة من الأدوية التي كانت ممنوعة طيلة السنوات الماضية.

السماح بإدخال المنحة القطرية بشكل منتظم سيما المتعلقة بالموظفين والشرائح المهمشة الأخر يتوسيع مساحة الصيد في عرض البحر كبداية لتصل إلى 12 ميل .

زيادة أعداد التشغيل المؤقت من خلال المشاريع الأممية التي تقدمها للخريجين والعمال بقطاع غزة لتصل إلى 40 ألف فرصة عمل .

سماح الاحتلال بإدخال المواد والبضائع التي كانت محظورة وعليها مجموعة من القيود طيلة السنوات الماضية سيما المتعلقة بالإعمار والبنية التحتية بالقطاع.

إلتزام الاحتلال بالإنتظام في فتح المعابر والمنافذ مع قطاع غزة بما يضمن زيادة أعداد الشاحنات الواردة والصادرة ، على أن يحدث ذلك إنتعاشاً في حركة الإستيراد والتصدير بين دولة الاحتلال والعالم والقطاع .

أن تتعهد دولة الاحتلال بإصلاح كافة خطوط الكهرباء المعطلة مع إلتزامها مستقبلاً بتوريد القطاع بما يحتاجه من كميات كهرباء لسد العجز الموجود