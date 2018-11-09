حماس تدعو السلطة إلى رفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام

السلطة فرضت عقوبات مشددة على قطاع غزة منذ نيسان/ أبريل 2017

قالت حركة حماس، إن عقوبات السلطة فشلت في تحقيق أهدافها الرامية لدفع الفلسطينيين في قطاع غزة للخروج ضد مشروع المقاومة.

وأكدت حماس في بيان لها، أن استمرار قيادة السلطة بفرض العقوبات الجائرة ضد قطاع غزة، هو إضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية، ويوفر البيئة المناسبة لتمرير المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

وطالب قيادة السلطة بالمسارعة في اتخاذ الموقف الوطني الصحيح، بالرفع الفوري للعقوبات، وتطبيقها لاتفاقات المصالحة، بما يضمن إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.

وتفرض السلطة الفلسطينية عقوبات مشددة على قطاع غزة منذ نيسان/ أبريل 2017 تمثلت بتقليصات في الرواتب والكهرباء والتحويلات العلاجية، في وقت تشتد فيه الظروف المعيشية في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ12 تواليا.

وضاعفت السلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة من حدة إجراءاتها بزيادة خصم الرواتب وتأخيرها، إضافة إلى عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لآلاف العائلات، فضلا عن تقليص تحويل الحالات المرضية للعلاج خارج القطاع.