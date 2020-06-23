حماس تدعو لثورة شعبية عارمة لإفشال خطة الضم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا لعائلة الرجبي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، فيما هدمت غرفا زراعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، “يستعد العدو الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية المجرمة ليعلنوا مؤامرة جديدة من المؤامرات ضد فلسطين، وضد شعب فلسطين، وضد أرض فلسطين، مؤامرة ضم الأراضي، لتصبح به الضفة الغربية والأغوار أرضًا يهودية صهيونية لا حق ولا وجود لأي فلسطيني بها”.

وأضافت أن “هذه المؤامرة استكمال لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبناء الأمة في كل مكان لصد هذه المؤامرة، فإن الخطر القادم كبير وكبير جدًا، ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها”.

وأكد أن المشاركة الفاعلة والقوية في الأنشطة والفعاليات كافة ضد قرار الضم واجب ديني وأخلاقي ووطني، وتساءلت كيف لفلسطيني وطني حر شريف أن يقبل السكون والجلوس أمام ضياع أرضه ومقدساته ووطنه؟

وتابعت “فلنهب يا شعبنا ويا أمتنا، ولتكن هبتنا ثورة جماهيرية عارمة في كل مكان، ليعلم العدو ومن خلفه أن في فلسطين رجالًا، وفي الأمة أبطالًا سيحمون الأرض والإنسان والمقدسات، رجال قادرون على لجم هذا العدو وصده حماية للتاريخ والقضية والأرض والشعب”.

وأردفت “فثوروا أيها الأحرار الأبطال، رجالًا ونساءً، شيبًا وشبانًا؛ لأنه بعد ضياع الأرض سيضيع الإنسان، وستنتهك الحرمات، وتستباح الديار، وستنهب الثروات”، مشددة أن “الاحتلال الاسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت إن تحركنا صفًا واحدًا لمقاومته وطرده عن أرضنا ومقدساتنا”.