حماس تدعو لمزيد من حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل "طعنة في خاصرة الأمة، لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال الحية في تصريحات خلال مشاركته في مسيرات العودة مساء الجمعة، إنه "مهما فعل المطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا من عمره طالما استمرت المقاومة"، داعيا أحرار الأمة إلى رفض التطبيع.

كما دعا الحية إلى مزيد من حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة، أكد الحية "أنه ليس للاحتلال من مفر سوى التزامه بالتفاهمات التي تعهد بتنفيذها سابقا"، مشيرا إلى أن التفاهمات لا تزال قائمة، وحركة حماس تتابع مجريات هذه التفاهمات عن كثب.



يذكر أن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة توصلت مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأممية، إلى تفاهمات لتخفيف الحصار عن القطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية وتنفيذ المشاريع الإنسانية.