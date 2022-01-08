حماس تدين اعتداء أمن السلطة على نجل الأسير زكريا الزبيدي (فيديو)

دانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم السبت، اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على نجل الأسير زكريا الزبيدي أحد أسرى "نفق جلبوع".

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام العناصر الأمنية للقوة المفرطة والضرب بالهراوات أثناء اقتيادهم لمحمد الزبيدي إلى إحدى مركبات الأمن.

ضربوه واعتقلوه.. مشهد لاعتداء أمن السلطة الفلسطينية على ابن الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال "نفق الحرية"#فلسطين pic.twitter.com/ko79d7Rue5 — البركان الفلسطيني (@plsvolcano) January 8, 2022

وشهدت مدينة جنين ومخيمها مساء الجمعة، حالة توتر شديد تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة .

وقالت حماس في بيانها: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الآثم لأجهزة أمن السلطة على الشاب محمد زكريا الزبيدي، ابن مخيم جنين ونجل الأسير المناضل زكريا الزبيدي، أحد أبطال نفق الحرية".

أمن السلطة

وأكد البيان أن "تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية، ومواكب الأسرى المحررين، وأبناء الأسرى، عمل لا مسؤول وتجاوز خطير، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب محاسبة مرتكبيها".

ودعت الحركة في بيانها إلى "إنهاء كل سياسات القمع والتعذيب والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وإطلاق سراح كل النشطاء والمعتقلين السياسيين".

وطالبت الحركة الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم وتعزيز صمودهم ورعاية أبنائهم وأسرهم، و"ليس الاعتداء عليهم وقمعهم بالطريقة الوحشية ذاتها التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

#فيديو| استقبال نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل أجهزة أمن السلطة في #جنين، وتعرض مقر المقاطعة في المدينة لإطلاق نار في أعقاب عملية الاعتقال الوحشــية pic.twitter.com/nJSjh9HUyQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 8, 2022

توتر في مخيم جنين

وأفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، عن الشاب "محمد" نجل الأسير زكريا زبيدي، بعد ساعات من اعتقاله في مدينة جنين بشمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن محمد زكريا الزبيدي، وأيهم السعدي، وأوس الشلبي، بعد اتصالات مكثفة جرت في الساعة الأخيرة لتهدئة الأوضاع الميدانية في مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية أنه: "أثناء العمل الاعتيادي داخل المدينة لدورية المرور ودورية مركز المدينة تمت مشاهدة مركبة غير قانونية تقوم باعمال التفحيط، وتمت متابعتها من قبل الدوريتين، واثناء ذلك قامت المركبة بضرب دورية مركز المدينة".

وأضافت: "اثناء القبض على الأشخاص بداخل المركبة قاموا بالاعتداء على افراد الدورية، وتمت السيطرة عليهم وضبط المركبة غير القانونية".