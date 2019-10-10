حماس تدين الاعتداء على "كنيس" في ألمانيا

أدانت حركة حماس في فلسطين اليوم الخميس “الاعتداء الآثم” على كنيس يهودي في ألمانيا يوم الأربعاء ما أسفر عن قتيلين.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: “ندين الاعتداء الآثم على الكنيس في مدينة هاله الألمانية وقتل اثنين من الأبرياء”.

وأضاف نعيم: “هذا يؤكد أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن كفلسطينيين أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآلامه تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار سبعة عقود”.

وقُتل شخصان وأصيب آخران بجروح بالغة أمس الأربعاء في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيساً بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها أوقفت رجلا جريحا بعدَ تبادل لإطلاق النّار، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن “هجوم معاد للسامية” يشتبه بأن منفذه من مؤيدي “اليسار المتطرف”