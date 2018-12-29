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حماس ترد على اتهامات مبارك في "اقتحام الحدود والسجون"

حماس ترد على اتهامات مبارك في "اقتحام الحدود والسجون"
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