حماس ترفض تسلم المنحة القطرية

ارشيف

أعلنت حركة حماس الخميس، رفض قبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، بسبب ما وصفته الحركة بالاشتراطات الجديدة.

رفض حركة حماس للمنحة القطرية، جاء خلال اجتماع بين قادة الحركة والسفير القطري محمد العمادي، عقد في مدينة غزة.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع: "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية. وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

وشدد الحية على استمرار مسيرات العودة، "حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

وفي هذا المجال قال الحية إن قيادة حماس أطلعت السفير القطري على "محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا الفلسطيني".

وقال الحية: إن غزة لن تكون جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.

وحملت حركة حماس الاحتلال مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

ورحبت الحركة على لسان القيادي خليل الحية، بدور قطر معبرة عن تقديرها للدعم الذي قدمته لقطاع غزة.

ويأتي موقف حماس تزامنا مع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وتبني الوزراء توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمكين قطر من نقل الدفعة الثالثة لدعمها المالي الى قطاع غزة.

واعتبر المسؤولون الامنيون الإسرائيليون ان تحويل الاموال يدعم الاستقرار ويساعدة في استتباب الهدوء في القطاع.