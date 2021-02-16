حماس تستعد لخوض الانتخابات بـ 3 قوائم

كشفت حركة حماس عن خطتها لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها خلال الاسابيع القادمة وحذرت من عرقلة اسرائيل للعملية الديمقراطية الفلسطينية

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ونقل موقع العربي الجديد عن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" صلاح البردويل، ان الحركة ستخوض الانتخابات الفلسطينية بقائمة من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة

الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد قيادات ونشطاء ومناصري الحركة في الضفة تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية وترهيب الناخبين والمرشحين.

وقال المسؤول في حماس إنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتعطيل العملية الانتخابية الفلسطينية المرتقبة، إضافة لترهيب الناخبين والمرشحين، مؤكداً أنّ هذه "محاولة للضغط على حماس وحرمانها من أن تمارس العملية الديمقراطية خشية من أن يتكرر مشهد العام 2006 عندما فازت الحركة بالأغلبية في المجلس التشريعي".

السنوار يهدد

وكان قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار قد هدد، في وقت سابق، الاحتلال الإسرائيلي إذا تدخل ومنع الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها بدءاً من مايو/ أيار المقبل.

وقال السنوار: "أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال بأننا في قيادة حركة حماس، لن نسمح (له) بالتدخل في العملية الانتخابية".

ووفق المراسيم التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أغسطس/ آب المقبل.

حملة اعتقالات

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملات اعتقال وترهيب واستدعاء ضد نشطاء وقياديي حركة "حماس" في الضفة الغربية، وتقول أوساط مختلفة إنّ هذه الممارسات تهدف لمنع ترشح هؤلاء القياديين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكدّ البردويل أنّ "حماس والمقاومة تستطيع أنّ تضغط على الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتخاباته".

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