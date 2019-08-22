حماس تستنكر قرار باراغوي بتصنيفها كحركة إرهابية

استنكرت المقاومة الإسلامية “حماس“، الخميس، قرار رئيس جمهورية الباراغواي، بتصنيفها، كحركة إرهابية دولية.

وقالت في بيان:” مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/37/43، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا”.

وأضافت:” في الوقت نفسه، فإن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب”.

وقالت حماس، إنها “حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، وتؤكد أننا لا نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط”.

وطالبت دولة باراغواي، “بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

وقررت حكومة باراغواي، الإثنين، تصنيف منظمتي “حماس” و”حزب الله” اللبناني، كـ “منظمتين إرهابيتين دوليتين”.

ورحبت إسرائيل بقرار باراغواي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان له:” نعمل من أجل قيام المزيد من الدول بهذه الخطوة المهمة”.