حماس تسقط اشهر اسراها من قائمتها الانتخابية

الغت حركة حماس اسم الاسير حسن سلامة عن قائمتها "القدس موعدنا" التي ستنافس في المجلس التشريعي بدعوى عدم تسجيل اسمه ضمن سجل الناخبين.

وأقرت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد اسم الأسير سلامة من قائمة حماس الانتخابية باعتباره لم يكن مسجلاً في الكشوفات النهائية الخاصة بالناخبين وهو ما يفقده حق الترشح.

ورأى ناشطون أن القرار لم يراعِ الخصوصية للأسرى الفلسطينيين لا سيما الأسير سلامة الذي يقضي حكماً بالسجن 48 مؤبداً و30 عاماً (1175 عاماً)، فيما رأى آخرون أن محكمة قضايا الانتخابات طبقت البنود القانونية بشكلٍ صحيح، وأن الخلل الذي جرى تتحمل مسؤوليته حركة حماس والقائمة التي شكلتها من خلال عدم التأكد من إدراج اسم الأسير سلامة في كشوفات الناخبين قبل تسجيله كمرشح عن القائمة.

حركة حماس تعلق

أما حركة "حماس"، فأعلنت في بيان انه في وقتٍ سابق أسفها البالغ من قرار رفض ترشح الأسير سلامة، مؤكداً أنها شرحت كافة الظروف والملابسات للجنة الانتخابات من أجل ضمان ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وأنه كان واجباً على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة.

"الرسالة نت" تنشر رسالة خاصة وصلتها من الأسير القائد حسن سلامة بعد إعلان محكمة الانتخابات رفض ترشيحه، لعدم تضمنه السجل... تم النشر بواسطة ‏نساء من أجل فلسطين‏ في الاثنين، ٥ أبريل ٢٠٢١

هيئة اسرى حماس



طالبت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس)، اليوم الإثنين، لجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات بالعدول عن قرارهم باستبعاد الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "لقد دعمنا وتابعنا في الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس حق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على اختلاف انتماءاتهم في المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني، ودعمنا ترشح مجموعة من الأسرى لانتخابات المجلس التشريعي القادمة".

وأضافت: "اليوم تلقينا بصدمة واستغراب كبيرين قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات، سلب الأسير القائد/ حسن سلامة حقه بالترشح للانتخابات التشريعية بدعوى عدم تسجيله في سجل الناخبين".

وأكدت الهيئة، أن "الأسير القائد حسن سلامة رمز من رموز التضحية والصمود للشعب الفلسطيني، وحرمانه من التقدم لتمثيل شعبه إساءة لتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني".