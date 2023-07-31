حماس تطلق النار على 4 اشقاء قتلت والدهم اثناء الانقلاب

اكدت مصادر فلسطينية للبوابة انه تم ادخال جميع ابناء النقيب السابق في الامن الوقائي سلامة بربخ الذي قتلته حركةحماس اثناء الانقلاب في قطاع غزة وذلك جراء اطلاق النار عليهم يوم امس الاحد

حماس تقمع المطالبين بالعيش الكريم

واقدمت عناصر من مليشيات حماس بلباس مدني بالاعتداء على على المتظاهرين في خانيونس و رفح و جباليا وعدة مناطق في قطاع غزة، وشنت كتائب القسام حملات اعتقالات موسعة

وقالت المصادر انه تم ادخال كل من سامح الابن الاوسط 19 عام وقد اصيب بـ رصاصة في الكتف ، ورامى 20 عام اصابته بالعين والراس وحميد 22 عام كسور عنده اما الاخير وهو عمره 17 عام وسمي على اسم والده حيث كان جنين اثناء مقتل الاب واصابته خطيرة في الراس

واعتدت عناصر حركة حماس ومارس عناصرها البطش ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تظاهرو ضد سياسة التجويع والحرمان من الحقوق في قطاع غزة

#غزة_الوجع

مظاهرات سلمية وشعارات مطلبية حياتيه ترد عليها حماس بالقمع والرصاص. pic.twitter.com/iLldP6nvs9 — Belal Hamdan (@BelalHamdan20) July 30, 2023

اعتداء على الصحفيين

وقد ادانت نقابة الصحفيين تدين اعتداء أجهزة أمن حماس على الصحفي وليد عبد الرحمن ومنع التغطية الاعلامية للمسبرات المطلبية بغزة وأفاد عبد الرحمن ان عناصر عرفوا أنفسهم بانهم من جهاز الأمن الداخلي اقتربوا منه في منطقة الترنس بمخيم جباليا وبدأوا في توجيه الشتائم له ودفعه واجباره على وقف التغطية وعلم انه تم اعتقال الصحفي ايهاب الفسفوس خلال تغطية المظاهرات في قطاع غزة.

لحظة تهديد الصحفي ايهاب فسفوس أثناء تصويره للمظاهرات في غزة .. pic.twitter.com/PiAhj2juaB July 30, 2023



وطالبت النقابة المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها والسماح بحرية العمل الصحفي دون قيود

خانيونس - قطاع غزة الان . pic.twitter.com/w0zG8628ZD — Hussein Jamal 𓂆🇵🇸 (@HusseinJamal_) July 30, 2023

ومنذ انقلاب حماس الدموي في قطاع غزة في 10 يونيو 2007 حيث قتلت اكثر من 1200 فلسطيني غالبيتهم من الاجهزة الامنية والاعلامية ، بات المواطن الفلسطيني يعيش حياة مأساوية حقيقية وحرمان من ابسط الحقوق الانسانية

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لحظة قمع متظاهر أعزل في غزة، خرج من منزله وسط انقطاع الكهرباء وتردي الاوضاع المعيشية وتفشي البطالة والفقر ليطالب بتحسين الاوضاع المعيشية ..

تم قمعه بالهراوات ومسدس على رأسه يهدد أمنه وسلامته وتم اعتقاله .. pic.twitter.com/WsjUDFFoXA — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 30, 2023