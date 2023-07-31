حماس تطلق النار على 4 اشقاء قتلت والدهم اثناء الانقلاب

اكدت مصادر فلسطينية للبوابة انه تم ادخال جميع ابناء النقيب السابق في الامن الوقائي سلامة بربخ الذي قتلته حركةحماس اثناء الانقلاب في قطاع غزة وذلك جراء اطلاق النار عليهم يوم امس الاحد
حماس تقمع المطالبين بالعيش الكريم
واقدمت عناصر من مليشيات حماس بلباس مدني بالاعتداء على على المتظاهرين في خانيونس و رفح و جباليا وعدة مناطق في قطاع غزة، وشنت كتائب القسام حملات اعتقالات موسعة
وقالت المصادر انه تم ادخال كل من سامح الابن الاوسط 19 عام وقد اصيب بـ رصاصة في الكتف ، ورامى 20 عام اصابته بالعين والراس وحميد 22 عام كسور عنده اما الاخير وهو عمره 17 عام وسمي على اسم والده حيث كان جنين اثناء مقتل الاب واصابته خطيرة في الراس
واعتدت عناصر حركة حماس ومارس عناصرها البطش ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تظاهرو ضد سياسة التجويع والحرمان من الحقوق في قطاع غزة
اعتداء على الصحفيين
وقد ادانت نقابة الصحفيين تدين اعتداء أجهزة أمن حماس على الصحفي وليد عبد الرحمن ومنع التغطية الاعلامية للمسبرات المطلبية بغزة وأفاد عبد الرحمن ان عناصر عرفوا أنفسهم بانهم من جهاز الأمن الداخلي اقتربوا منه في منطقة الترنس بمخيم جباليا وبدأوا في توجيه الشتائم له ودفعه واجباره على وقف التغطية وعلم انه تم اعتقال الصحفي ايهاب الفسفوس خلال تغطية المظاهرات في قطاع غزة.
وطالبت النقابة المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها والسماح بحرية العمل الصحفي دون قيود
ومنذ انقلاب حماس الدموي في قطاع غزة في 10 يونيو 2007 حيث قتلت اكثر من 1200 فلسطيني غالبيتهم من الاجهزة الامنية والاعلامية ، بات المواطن الفلسطيني يعيش حياة مأساوية حقيقية وحرمان من ابسط الحقوق الانسانية
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