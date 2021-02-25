حماس تفرج عن 45 سجينا من فتح في غزة لتهيئة الاجواء للانتخابات

أفرجت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس، عن 45 سجينا من حركة فتح المنافسة، وذلك بعدما طالبتها الاخيرة باطلاق سراح 80 معتقلا سياسيا في سجونها.

وقالت وزارة داخلية حماس في بيان إن المفرج عنهم كانوا موقوفبن على "خلفية قضايا جنائية أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

وأضاف البيان "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم".

وكان محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، قد طالب حركة "حماس"، الإثنين الماضي، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها".

والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

