حماس تعتبر زيارة فريق السعودية تطبيعا ومغردون يتساءلون عن جولات العمادي

نددت فصائل فلسطينية بزيارة المنتخب السعودي الى رام الله واعتبرته تطبيعا وهو ما اثار سخرية نشطاء فلسطينيين حيث تساءلو عن طبيعة زيارات السفير القطري محمد العمادي السرية والعلنية الى غزة وتل ابيب ، وقالو يبدو ان حماس افتت بجواز وتحليل زياراته كونه يحمل حقائب الدولارات اليها

سيتوجه الأخضر لفلسطين لمواجهة المنتخب الفدائي يوم الـ15 من أكتوبر الجاري على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام الله.

المنتخب سيُجري تدريبًا يوم السبت ثم يتوجه للعاصمة الأردنية عمان، ومن ثم سيتحرك صباح الأحد باتجاه رام الله برًا، ويُواجه المنتخب السعودي مشكلة مهمة في مباراته الخارجية أمام فلسطين، وهي العشب الصناعي الذي يكسو ملعب الشهيد فيصل الحسيني والذي لم يعتد لاعبو الأخضر اللعب عليه.