حماس تعتبر وقف الدعم المالي الاميركي ابتزاز سياسي

كانت الإدارة الأمريكية أوقفت خلال الأشهر الماضية مساعداتها لـ "وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين"

استنكرت حركة "حماس"، السبت، إعلان الإدارة الأمريكية عزمها وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين بحلول نهاية الشهر الجاري، واصفا هذا التوجه بأنه "ابتزاز سياسي رخيص".

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في بيان : "القرارات الأمريكية بقطع المساعدات عن شعبنا الفلسطيني، ابتزاز سياسي رخيص يعكس سلوك وتوجهات الإدارة الأمريكية غير الأخلاقية في التعامل مع شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته".

وأضاف: "يأتي قطع المساعدات في سياق المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ بنود صفقة القرن".

ودعا برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ودول المنطقة، "إلى رفض هذه السياسات والضغوط الأمريكية، ومناهضة السلوك الأمريكي العنصري، والعمل على توفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني".

والخميس الماضي، نقلت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية عن الرئيس السابق للوكالة الأمريكية للتطوير الدولي "USAID"، أن الإدارة الأمريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين مع نهاية الشهر الحالي.

كانت الإدارة الأمريكية أوقفت خلال الأشهر الماضية مساعداتها لـ "وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، ولمستشفيات القدس، فضلا عن وقف مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني.

وجاءت القرارات الأمريكية المتتالية إثر رفض الفلسطينيين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة.