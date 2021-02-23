حماس تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية.

وقالت حماس في بيان، إن المرحلة الأولى شهدت “مشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات ممَن لهم حق الاقتراع والترشح”.

وأوضحت أن العملية الانتخابية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، قد جرت “في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة”.

وأضاف بيان حماس: “سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة”.

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف سرية، وتتوزع على ثلاثة أقاليم، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم “الخارج” (خارج الأراضي الفلسطينية). (الأناضول)