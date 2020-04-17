حماس تعلن ترحيبها بأي وساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الجمعة، بأي وساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بعد تقديمها مبادرة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحركة في بيان صحافي إن المبادرة التي قدمتها مؤخرا “ما زالت معروضة على الاحتلال، والتي تأتي في سياق إنساني نظراً للمخاطر الصحية المحدقة بالأسرى في ظل جائحة كورونا”.

وأضافت أن “الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية من الاحتلال على هذا العرض”.

وكان رئيس حماس في غزة يحيى السنوار أعلن قبل نحو أسبوع أن الحركة يمكنها تقديم “تنازل جزئي في ملف جنود الاحتلال الأسرى مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا“.

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى. وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني.

وأكدت حماس في بيانها الذي صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، أن قضية الأسرى “على سلم أولوياتنا، وسنعمل جاهدين بالوسائل كافة على تحريرهم”.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل للضغط على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه الأسرى “حيث يدخل الأسرى أخطر مرحلة تهدد حياتهم بسبب عدم اتخاذ الاحتلال الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا القاتل الذي يتفشى بشكل سريع”. (د ب أ)