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حماس تعلن موافقة مصر على فتح معبر رفح في الاتّجاهين

حماس تعلن موافقة مصر على فتح معبر رفح في الاتّجاهين
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