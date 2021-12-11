حماس تكشف النقاب عن ملابسات حادث إنفجار "البرج الشمالي" جنوب لبنان

كشفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، النقاب عن ملابسات حادث الإنفجار الضخم الذي وقع أمس الجمعة في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صور جنوبي لبنان.

وأكدت "حماس"، في بيان لها، أن الانفجار نجم عن تماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".

واستنكرت "حماس" الأخبار الكاذبة وحملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادث الإنفجار، مؤكدة أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة.

وقالت حماس أنها لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن حادث الإنفجار.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت إنه "حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".