شهيدان بغارات اسرائيلية ردا على اطلاق عشرات الصواريخ من غزة (فيديو)

حافلة اسرائيلية اصابها احد الصواريخ

اطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الاثنين عشرات الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، اصابت احداها حافلة وآخرى منزلا في سديروت، فيما ردت اسرائيل بشن غارات على القطاع، ما اسفر عن سقوط شهيدين على الاقل.

وتاتي هذه التطورات غداة مواجهات اندلعت ليل الاحد الاثنين في قطاع غزة في إطار عملية للقوات الخاصة الاسرائيلية وأسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم قياديان من حركة حماس، ومقتل ضابط اسرائيلي، ما هدد بتقويض الجهود التي تبذل لارساء هدنة بين اسرائيل والقطاع بعد أشهر من التصعيد.

وقال شهود ان صافرات الإنذار انطلقت في التجمعات الاسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة في أعقاب إطلاق الصواريخ والقذائف الاثنين، كما تم تفعيل القبة الحديدية، مضيفة أن تم إطلاق اكثر من 120 صاروخا وقذيفة خلال الرشقة الاولى.

وأفادت التقارير أن قذيفة صاروخية اصابت حافلة للمتسوطنين ما اسفر عن اصابة خمسة إسرائيليين بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة وأربعة آخرين بالطفيفة، كما أصابت قذيفتان اخريان منزلا ومصنعا في "سديروت"، ما ادى الى جرح شخص واحد.

وفي أعقاب الرشقة الصاروخية، أطلقت رشقة صاروخية أخرى، باتجاه بلدات الجنوب. وعلم أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة البحر الميت وعين جدي و"كريات أربع" و"عومر" و"ميتار".

وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء في مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ.

كما علم أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى في "نتيفوت"، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وصدرت تعليمات للسكان في الجنوب بالتزام البقاء في أماكن آمنة.

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنيران المدفعية موقعا للرصد تابعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وعلم أن طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة، بداعي الرد على الرشقات الصاروخية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فقد تم استهداف نحو 20 موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وافادت انباء باستشهاد فلسطينيين اثنين خلال ذلك واصابة عدد اخر.

واستهدفت احدى عمليات القصف التي شننتها طائرات مروحية مجموعة من الشبان بالقرب من السلك الفاصل وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدف طيران الاستطلاع، الكلية الجامعية في غزة، كما اطلق صاروخ آخر باتجاه اراض خالية جنوب القطاع.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية مرصدا لسرايا القدس شرق مدينة غزة وشرق خزاعة ومرصدا شرق الشجاعية ومرصدا للمقاومة في القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الشريط الحدودي مع مصر بصاروخين على الأقل، واستهدفت ارض فارغة باربعة صواريخ استطلاع شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وافاد مراسلنا انه تم نقل ثلاث اصابات جراء استهداف مرصد للمقاومة شرق دير البلح من قبل المدفعية، كما نقل ثلاث إصابات للمستشفى الإندونيسي اثر قصف موقع فلسطين شمال القطاع.

واستهدف قصف مدفعي مخيمات العودة شرق جباليا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: إن غرفة عمليات المقاومة، اتخذت قرار الرد، حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة، وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن يكون بلا ثمن".

وأضاف شهاب في بيان "أن رد المقاومة هو رد طبيعي باسم الشعب الفلسطيني".

وحذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، "بأنه في حال تمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ردا على قصف المقاومة لغلاف غزة، الذي جاء ردا على جريمته العدوانية، فإن المقاومة ستزيد من مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومغتصباته".