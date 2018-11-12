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شهيدان بغارات اسرائيلية ردا على اطلاق عشرات الصواريخ من غزة (فيديو)

شهيدان بغارات اسرائيلية ردا على اطلاق عشرات الصواريخ من غزة (فيديو)
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