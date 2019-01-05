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حماس تنتقد تصريحات عباس بوقف المخصصات المالية عن غزة

حماس تنتقد تصريحات عباس بوقف المخصصات المالية عن غزة
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