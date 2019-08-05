حماس تندد بعدم ضم إسرائيل لقائمة منتهكي حقوق الأطفال

استهجنت حركة "حماس" عدم إدراج الأمم المتحدة إسرائيل في "قائمة العار عن انتهاكاته بحق الأطفال"، بـ"الرغم من إقرار الأمم المتحدة أن عام 2008 شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي - وصل "عربي21" نسخة عنه، إن "استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوء أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أطفال شعبنا الفلسطيني، بل وكل مكوناته".

وأكد قاسم أن "المطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات الاحتلال وجرائمه إلى إجراءات عملية، بتجريم الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة".

وشدد على أن "معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

ولم تدرج الأمم المتحدة إسرائيل على "قائمة العار لانتهاكات حقوق الأطفال"، رغم أن تقريرها يفيد بتسببها في جرح أكثر من 2700 طفل فلسطيني وقتل 59 آخرين خلال العام الماضي لوحده.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، استنكرت في بيان لها قيام "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإدراج دول ومسؤولين عن انتهاكات في مناطق النزاعات دون غيرهم".

وأضافت أن غوتيريس "برفضه وببساطة تحميل جميع الأطراف التي ترتكب خروقات في مناطق النزاعات ضد الأطفال مسؤوليتها، فإنه يقوض الجهود المبذولة لحماية الأطفال في النزاعات ويتجاهل أدلة الأمم المتحدة نفسها".

ولفت البيان إلى أن "غوتيريس فشل في إدراج الجيش الإسرائيلي والأفغاني والقوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان في التقرير الجديد، باعتبارها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال بما فيها القتل، والتشويه، على الرغم من الأدلة على حدوث انتهاكات من قبل هذه الأطراف".