حماس تنشر صورة واسم مشتبه به في تفجير موكب الحمد الله

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومصادر أمنية في قطاع غزة، الأربعاء، أن أجهزة الأمن تبحث عن شاب فلسطيني يشتبه بضلوعه في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي.

ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا تدعو فيه المواطنين للإبلاغ عن “أي معلومات تخص المطلوب للأجهزة الأمنية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة”.

ونشرت الوزارة صورة أبو خوصة وهو من مواليد 1992 وأعزب ويقيم في جباليا في شمال القطاع، وكتب عليها “مطلوب لأجهزة الأمن”.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه إن “نتائج التحقيقات التي حصلت عليها أجهزة الأمن مع المعتقلين على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء خلصت إلى أن أبو خوصة هو أحد المتورطين في تنفيذ جريمة التفجير”.

وأضاف المصدر أن “جهاز الأمن الداخلي يحقق مع ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم بينهم اثنان من عناصر المخابرات الفلسطينية العامة” التابعين لسلطات رام الله، دون مزيد من الإيضاحات.

وأكد المصدر أن أجهزة الأمن “عززت من التواجد الأمني على الحدود الشرقية والجنوبية مع مصر وأغلقت الطرق المؤدية لمنطقة الأنفاق على حدود مصر وأقامت عددا كبيرا من الحواجز في أنحاء القطاع بحثا عن أبو خوصة”.

وذكر مصدر أمني آخر أن التحقيقات “كشفت أن أشخاصا من جماعة سلفية متطرفة ساعدوا في إعداد العبوات التي تم تفجيرها” أثناء مرور موكب الحمد الله .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم، الإثنين الماضي، حماس، “بالوقوف وراء الاعتداء” الذي استهدف موكب رئيس الوزراء خلال زيارته قطاع غزة في 13 مارس/آذار الجاري، وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.