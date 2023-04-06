حماس تنفي اتهامات اسرائيل باطلاق صواريخ من لبنان

نفت حركة حماس ضلوعها في عمليات القصف الصاروخية التي شنها مسلحون اليوم على شمال فلسطين المحتلة وقالت ان لا معلومات لديها عن الجماعات الضالعة في الهجوم

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي قوله أن لا معلومات لديهم عن إطلاق الصواريخ واشار الى انها "ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل الحركة بإطلاق صواريخ من لبنان.

واتهمت اسرائيل حركة حماس بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي الذي شنته فصائل انطلاقا من شمال لبنان حيث اطلق ما بين 30 الى 100 صاروخ كاتيوشا وغراد وفق مصادر متعددة

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي أن الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي الحركة في لبنان، وأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية.

وكان حزب الله اللبناني قد اعلن عدم مسؤوليته عن الهجوم الذي ادى الى اصابة 3 مستوطنين بجروح

من جهتها حثت قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) على ضبط النفس، واصفة الوضع بأنه "خطير للغاية".