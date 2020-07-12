حماس تنفي اعتقالها عناصر من القسام بتهمة التعاون مع اسرائيل

نفت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الأحد، صحة معلومات اوردتها قناة "العربية" حول اعتقال الحركة عناصر من جناحها العسكري كتائب القسام بتهمة التعامل مع اسرائيل.

وقالت الوزارة، في تصريح “ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال”.

واتهمت الوزارة “قناة العربية بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب”.

كما حذّرت وسائل الإعلام من “نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية”، داعية إلى “ضرورة تحرّي الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية”.

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية في غزة 16 عنصرا من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

