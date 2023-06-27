حماس تنقي اطلاق صواريخ على اسرائيل من جنين

نفت كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن اطلاق صواريخ من مدينة جنين في الضفة الغربية على اسرائيل وقالت مجموعة من حماس في جنين انها تفخر بهذا العمل لكنها لا تتبناه

واشار متحدث باسم المجموعة بعدم مسؤولية الكتائب عن الهجوم الصاروخي على اسرائيل والذي وقع يوم الاثنين وقال "ولن نستطيع تبني شيء لم يكن لنا، والتبني يكون من خلال مواقع القسام الرسمية.

في بيان مصور، #كتائب_القسام في #جنين تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أن أي تبنٍ يكون عبر مواقع القسام الرسمية.. pic.twitter.com/gJNgd7Kt39 — محمد علي خازم (@MohammadKhazemm) June 27, 2023

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والتي تتعرض لهجوم اسرائيلي مستمر صوب المستوطنات المحاذية. وقال جيش الاحتلال، "أُطلق صاروخ من منطقة مدينة جنين لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يشكل خطرا على المستوطنات القريبة".

وجاء بيان كتائب القسام بعد ساعات من اعلان جماعة فلسطينية تطلق على نفسها اسم "العياش" نسبة الى القيادي في حماس الشهيد يحيى عياش من خلال مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة "رام أون" الإسرائيلية.

وقالت تقارير اعلامية اسرائيلية ان "كتيبة العياش" مرتبطة بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".