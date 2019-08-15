حماس: تهديدات غانتس باغتيال السنوار دعاية انتخابية

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن تهديدات رئيس ما يسمي بحزب “ازرق أبيض” بيني غانتس ضد قيادة الحركة، هي محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني.

ودعا المتحدث باسم حماس في تصريح صحفي، غانتس، أن يتذكر حين كان رئيسًا للأركان كيف كان رد المقاومة على العدوان على قطاع غزة في معركة “حجارة السجيل” أو “العصف المأكول”.

وأكد قاسم أن الكيان الصهيوني دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ التي طالت تل أبيب والقدس المحتلة ومدينة حيفا وعطلت العمل في مرافق حيوية بالكيان وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.

وأضاف أن حياة ما يسمى بـ”سكان غلاف غزة” كانت في أسوأ أحوالها خلال عهد غانتس سيما تمكن كتائب القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال.

وتابع قاسم قائلًا بأن رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة مع تطور قدراتها ومراكمتها لقوتها التي تدافع بها عن شعبها.

وشدد على أن غانتس لن يحصل على الهدوء الذي يبحث عنه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة.

وكان رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس هدد باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار في حال استهداف المزيد من الأهداف الإسرائيلية.

وقال غانتس في محض تهديداته بأنه يجب على السنوار أن يتذكر المسؤول في حماس أحمد الجعبري الذي تم اغتياله خلال تواجده بالسيارة، مشيرًا إنه إذا لزم الأمر سوف يُقدم جيش الاحتلال على ذلك مرة أخرى.