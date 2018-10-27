حماس: جلسة المجلس المركزي غير شرعية

يعقد المجلس المركزي دورته الـ30 الأحد، في مدينة رام الله

اعتبرت حركة “حماس” في قطاع غزة، جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقدها الأحد، “غير شرعية”، مشيرةً أنها سترفض كل ما يصدر عنها.

وقالت الحركة في بيان أصدرته السبت، إنها “تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي، وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية”.

ويعقد المجلس المركزي دورته الـ30 الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

ودعت حماس، حركة فتح إلى “مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت”.

وحمّلت حماس “كل من يشارك في المجلس المسؤولية عن التداعيات السلبية لانعقاده”.

وفي ذات السياق أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في قطاع غزة، أنها ستقاطع الدورة القادمة للمجلس المركزي، غدًا.

وأضافت في بيان لها أصدرته السبت: “تعلن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارها بمقاطعة أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح غدًا”.

وذكرت أن من أهم أسباب المقاطعة، “إمعان القيادة الفلسطينية في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي (..) والمماطلة في تنفيذها”.

ومنذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، يسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير حركة “فتح” برئاسة الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية.