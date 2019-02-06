حماس: دعوة مصرية للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

كشفت حركة حماس الأربعاء، عن دعوة مصرية جديدة لعقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في بيان: “تلقينا دعوة كريمة من الأشقاء في مصر لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام؛ وقد رحبت الحركة بهذه الدعوة وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء”.

ويأتي الإعلان عن الدعوة المصرية في ظل زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي للقاهرة منذ أربعة أيام.

وأعلنت حماس أن وفدها الذي يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اجتمع الثلاثاء، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وذكرت الحركة أن الاجتماع “تناول الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد”.

ويتعثر ملف المصالحة الفلسطينية منذ توقيع حركتي حماس وفتح، اتفاقا في تشرين أول/أكتوبر 2017 لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون تنفيذه.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، إثر سيطرة حماس على قطاع غزة، فيما فشلت عدة اتفاقيات في تحقيق المصالحة.

ومؤخرا قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدء مشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير بديلا عن حكومة الوفاق التي شكلت بالاتفاق مع حماس منتصف عام 2014.

د ب أ