حماس: زيارة رئيس المخابرات المصرية إعلان حقيقي لإعادة الإعمار

أكدت حركة "حماس" أن زيارة عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة لقطاع غزة، ستكون "بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الاعمار، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع"

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: "زيارة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، ممثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقطاع غزة، ستكون بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع".

وأشار إلى أن "حركة حماس ترحب بزيارة عباس كامل والوفد المرافق له الى قطاع غزة"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة، وتمتينها، واستكمالا لجهود مصر في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن في حماس نقدر الجهود المبذولة من مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثله اللواء عباس كامل، في دعم شعبنا واسناده في تحقيق أهدافه المشروعة والمنشودة".

وأوضح عبد اللطيف القانوع أن "اللواء عباس كامل سيلتقي قيادة حماس، وسيستمع منها لمختلف القضايا، ومن أبرزها تثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والاتفاق على آليات إعادة اعمار غزة، والبحث في سبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد المتحدث باسم حماس أن "زيارة ممثل الرئيس المصري إلى غزة تؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية والدور المصري الكبير في تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وكذلك تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"

وكان قد تجمع العشرات من المواطنين وأفراد الجالية المصرية بغزة، أمام حاجز بيت حانون، بانتظار وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، للقطاع.

ويأتي ذلك إثر زيارة عباس كامل وبرفقته وفد رفيع المستوى إلى القطاع، إذ يزور رئيس المخابرات المصرية فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ناقش مع عباس كامل في رام الله، أمس الأحد، آخر تطورات القضية الفلسطينية والتهدئة الهشة مع إسرائيل.

هذا وأشار التلفزيون المصري إلى أن عباس كامل توجه لقطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية هناك، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وانتشرت أجهزة وزارة الداخلية الفلسطينية لتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية

وفي سياق منفصل، بدأ تجمع موظفي الأونروا بالقرب من المقر الرئيسي بغزة، تمهيدا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.













