حماس طردت سمير المشهراوي من غزة واستقبلته في مصر

اثارت صورة نشرها القيادي الامني السابق في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني سمير مشهراوي مع قادة حركة حماس التي انقلبت على السلطة الفلسطينية حيث كان احد اركانها في القطاع ويعد احد الاعداء اللدودين للحركة الاسلامية حفيظة وسخرية المتابعين وخاصة من فلسطين

المشهرواي نشر صورته يتوسط زعيم حركة حماس اسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة اثناء تواجدهم في ضيافة السلطات المصرية لاجراء مباحثات تخص الاوضاع في قطاع غزة

المشهراوي كتب معلقا على الصور "في ضيافة الأخوة قيادة حركة حماس في مقر إقامتهم بالقاهرة، وحضور الأخوة قيادة حركة الجهاد الإسلامي".

اضاف : "كان اللقاءُ وطنيًا، سادته الروح الإيجابية والأجواء البناءة، والوعي التام بضرورة إنجاز وحدةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تشمل الكل الوطني، وضرورة لم الشمل الفلسطيني، وحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال الغاشم، والتصدّي لجرائمه ومخططاته القذرة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية، وأثنى الجميع على دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وحرصهم ودعمهم الدائم لقضيتنا ولحقوق شعبنا العادلة"

احد المعلقين قال "اكثر من نصف ابناء فتح والوقائى بقطاع غزه استشهدوا بسبب سمير المشهراوي ومشاكله مع حماس واليوم اصبح الجمبري سيد الموقف" في اشارة الى المعارك الدامية التي وقعت في قطاع غزة ما بين يومي 10 و15 يونيو 2007 حيث انصب غل وحقد حماس على الاجهزة الامنية الفلسطينية وطاردت غالبية عناصرها وقامت بتصفيتهم ، قبل ان يفر المشهراوي احد الاذرع المخلصة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الى الامارات حيث شكل معه ما يسمى بـ تيار الإصلاح الديمقراطي