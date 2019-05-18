حماس طورت طائرة مسيرة وكادت ان تفتك بجنود اسرائيليين

قالت تقارير اعلامية عبرية ان حركة حماس وخلال الحرب الاخيرة التي شنتها سلطات الاحتلال على غزة استخدمت سلاحا جديدا

واوضحت القناة "العبرية السابعة" نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحركة استخدمت طورت بدون طيار تحمل صاروخا مضادا للدبابات في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مطلع شهر مايو، في محاولة لاعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" التي كانت تعترض الصواريخ القادمة من قطاع غزة.

وبينت القناة السابعة أن حركة حماس حاولت استخدام السلاح الجديد أو "الحوامة قاذفة القنابل"، لتدمير مركبة عسكرية مأهولة بجنود إسرائيليين، ولكنها فشلت.

وأوضحت أن حركة حماس تقوم بتطوير الطائرات دون طيار منذ أربع سنوات كاملة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطويرها أيضا خلال المرحلة القادمة.